Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bornova ilçesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.