×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Yangın#Orman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 15:07

Çanakkale'nin Eceabat, İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

Çanakkale ve İzmirde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova ilçesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Yangın#Orman

BAKMADAN GEÇME!