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Çanakkale'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Orman Yangını#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 17:01

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına, 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile alevlere müdahale edildiğini duyurdu.

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Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Çanakkalede orman yangını

VALİDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde çıkan yangına, 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile alevlere müdahale edildiğini duyurdu.

Çanakkalede orman yangını

Çanakkalede orman yangını

 

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#Yangın#Orman Yangını#Çanakkale

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