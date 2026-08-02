Çanakkale'de orman yangını

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Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde çıkan yangına, 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile alevlere müdahale edildiğini duyurdu.