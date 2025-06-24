Sakarya, Çanakkale, Uşak ve Hatay'da alevlerle mücadele

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında depodaki iş makineleri ve tomruklar büyük ölçüde yanarken, alevler ormana sıçradı. Bölgeye yakın olan binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

12 ARAÇ VE 40 PERSONELLE MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarını takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söğütlü, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan orman işletme deposunda çıkan yangına 12 araç ve 40 personelle İtfaiye ekiplerimiz müdahale gerçekleştiriyor. Olay yerinde ekiplerimizden bizzat bilgi aldım. Hemşehrilerimizi havaların ısınması ile artan yangınlara karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

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ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

HATAY'DA DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisindeki ormanda, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp bir bölgede çıkan yangına, karadan müdahale başlatıldı.

UŞAK'TA TARLADA BAŞLAYIP MAKİLİK ALANA SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

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Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çınarcık köyü yakınlarında henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.