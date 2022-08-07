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Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını

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#Çanakkale#Orman Yangını#Çan
Çanakkale ve Tekirdağda orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 16:26

Çanakkale'nin Çan ilçesi ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlar, karadan ve havadan müdahaleler sonucu yaklaşık 2 buçuk saat içerisinde kontrol altına alındı.

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 15 sıralarında yangın çıktı.

Çanakkale ve Tekirdağda orman yangını

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Çanakkale ve Tekirdağda orman yangını

Yangın saat 17 sıralarında kontrol altına alındı. 

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Çanakkale ve Tekirdağda orman yangını

TEKİRDAĞ'DA DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde de ormanlık alanda saat 15:30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar bahçe hortumları ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın uzun uğraşların sonucunda saat 16:45 sıralarında kontrol altına alındı.  Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

 

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#Çanakkale#Orman Yangını#Çan

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