Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 15 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Yangın saat 17 sıralarında kontrol altına alındı.

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TEKİRDAĞ'DA DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde de ormanlık alanda saat 15:30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar bahçe hortumları ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın uzun uğraşların sonucunda saat 16:45 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.