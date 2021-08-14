MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de orman yangını!
GeriGündem Çanakkale'de orman yangını!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de orman yangını!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi.

 Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

Çanakkalede orman yangını

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi