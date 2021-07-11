Çanakkale'de orman yangını

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyü mevkiinde saat 12.42'de ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine ekipler saat 12.57'de yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına havadan 3 helikoper ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına karadan 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, dozer, trayler, belediye itfaiyesi ile 4'ü teknik personel olmak üzere toplam 60 personel katıldı.

Kontrol altına alanan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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