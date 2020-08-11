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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale'de orman yangını
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ÇANAKKALE merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında yangın çıktı.

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören köylüler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangında 1 dönüm orman alanı zarar gördü.

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