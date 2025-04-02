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Çanakkale'de orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası

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#Çanakkale#Lapseki#Orman Yangını
Çanakkalede orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 12:38

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde çıkan ve 4 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili 2 kardeşe toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki ormanda geçen 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti.

Yangın, havadan ve karadan yapılan 2,5 saatlik müdahalenin ardından saat 17.30 sıralarında söndürüldü. 4 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. İncelemede; 2 kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. M.P. ile M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanakkalede orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından M.P. ile M.P.'ye toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Çanakkalede orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası

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#Çanakkale#Lapseki#Orman Yangını

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