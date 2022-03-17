Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale’de okullara 18 Mart Deniz Zaferi tatili

#Çanakkale Deniz Zaferi#18 Mart#Okul
Çanakkale’de okullara 18 Mart Deniz Zaferi tatili

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale’de okullar 1 gün tatil edildi.

Haberin Devamı

Çanakkale’de ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

ÇOMÜ internet sitesinden yapılan duyuruda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları esnasında Şehrimizde oluşacak yoğunluk nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime 1 günlük ara verilmiş olup yapılabilen derslerin online yapılması, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması, Üniversitemizde görev yapan personelin (güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç) aynı gün idari izinli sayılması kararı alınmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Deniz Zaferi#18 Mart#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali