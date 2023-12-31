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Çanakkale’de ‘Narko Noel’ operasyonu! 26 gözaltı

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#Çanakkale#Uyuşturucu Operasyonu#Operasyon
Çanakkale’de ‘Narko Noel’ operasyonu 26 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 21:37

Çanakkale’de, polis ekipleri tarafından yapılan ‘Narko Noel’ operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 7 firari yakalandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabah saatlerinde ‘Narko Noel’ operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik 21 adrese, 180 personel, 2 polis botu ve helikopterin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de ‘Narko Noel’ operasyonu 26 gözaltı

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 299,63 gram sentetik 'kannabinoid' isimli uyuşturucu madde , 448 sentetik ecza maddesi, 15,82 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 3 tabanca, 3 tüfek ve 54 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sırasında yapılan kimlik sorgulamalarda çeşitli suçlardan haklarında toplamda 56 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari yakalandı. 26 şüpheli ve 7 firarinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Çanakkale’de ‘Narko Noel’ operasyonu 26 gözaltı

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#Çanakkale#Uyuşturucu Operasyonu#Operasyon

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