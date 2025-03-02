×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale’de motosiklet kazasında Ömer Faruk Fuçucuoğlu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Kaza#Motosiklet
Çanakkale’de motosiklet kazasında Ömer Faruk Fuçucuoğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 08:35

Çanakkale’nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile otomobile çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Fuçucuoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fuçucuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fuçucuoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Çanakkale’de motosiklet kazasında Ömer Faruk Fuçucuoğlu hayatını kaybetti

Motosikleti emanet aldığı belirtilen Ömer Faruk Fuçucuoğlu, bugün Kaldırımbaşı Mahallesi’nde öğlende son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Kaza#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!