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Çanakkale'de makilikte yangın! Ekipler müdahale ediyor

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#Çanakkale#Ayvacık#Makilik
Çanakkalede makilikte yangın Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 12:23

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Ayvacık ilçesindeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

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#Çanakkale#Ayvacık#Makilik

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