Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı

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Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

JANDARMA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

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ARAZÖZ YANDI, PERSONEL SON ANDA KURTULDU

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti.