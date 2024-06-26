×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Assos Antik Kenti#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 19:37

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haberin Devamı

Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkalede makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı

JANDARMA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangının ilk çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

Çanakkalede makilikte çıkan yangın, antik kente sıçradı

Haberin Devamı

ARAZÖZ YANDI, PERSONEL SON ANDA KURTULDU

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Assos Antik Kenti#Yangın

BAKMADAN GEÇME!