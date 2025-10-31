Çanakkale’de Kürt’le Türk koyun koyuna yatıyorsa kol kola siyaset de yapar

Haberin Devamı

“PROF. Dr. Ahmet Özer, ömrünü Türk-Kürt kardeşliğine adayan bir bilim insanı. Biz, yerel seçimlerde ona güvendik, ona inandık. Ve yüzde 51 oyla, Türkiye’nin en büyük ilçesini bir rekora imza atarak Ahmet Özer’e teslim ettiniz. Ahmet Özer, kentin makus talihini değiştirmek için kolları sıvadı. Görevinde 209 gün kalabildi. Ona sadece 7 ay kadar bir süre tahammül edebildiler. Ahmet Özer’i, laf aramızda ‘teröristtir’ diye, ‘teröre destek veriyor’ diye tutukladılar. O günlerde birileri ‘kent uzlaşısı’nı suç sayıyordu. Bunun adı suç değildir. Bunun adı demokrasidir, demokratik siyasettir. Suçsa, o suçun tek sahibi benim, buradayım. Hepsini ben üstleniyorum.

BUNA KİMSE ENGEL OLAMAZ

CHP, Kürtlerle ilişki kurmak için illa gizli anlaşmalar yapmak zorunda değildir. Seçmenin analizini yapar, gerekli görüşmeleri yapar, doğru isimleri listesine koyar, onların temsilini sağlar. Bu da Kürtlerin anasının ak sütü gibi helaldir. Bunu suç görmek, ırkçılıktır. Bunu suç görmek, ötekileştirmektir. Bunu suç görmek, kendini, bu ülkeyi, hatta bu ülkenin kuruluşunu inkâr etmektir. Çanakkale’de, Kürt’le Türk koyun koyuna yatıyorsa, Esenyurt’ta da kol kola siyaset yapabilir. Buna kimse engel olamaz. Kayyuma gelince de şunu hatırlatmadan geçmiyoruz. Milyarlarca liralık ‘Lise Kampüs Projesi’ni bakanlığa devretti. Esenyurt’un malını gitti Milli Eğitim Bakanlığı’na verdi. Belediyenin 10 dönüm arazisini Sağlık Bakanlığı’na verdi. 38 cami ve altındaki yüzlerce işletmeyi, o yüzlerce cami altındaki işletmelerin gelirleriyle belediyeye para kalacak, size hizmetler yapılacaktı. Yüzlerce dükkânın parasını Diyanet’e devretti.”

MUHİTTİN BÖCEK’E İFTİRA ATIYORLAR

HAFTA sonu Bayrampaşa Belediyesi’ndeki komediyi izlediniz mi? Bayrampaşa’da bizden seçilip istifa eden iki bağımsızla iş pişirmişler. Biz kazandık seçimi, utanmadan gidip mahkemeden seçimi iptal ettirdiler. Sonra da kurdukları baskıyla, kirli pazarlıklarla, bir oy farkla, hile, hurdayla kazandılar.

BAŞSAVCININ HABERİ YOK

Dediler ki ‘Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuş’. İftira atıyorlar. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Muhittin Böcek’e adam yolluyorlar, ‘CHP’ye iftira at’ diyorlar. Muhittin Bey iftiranamenin altına yazmış, ‘Mevcut belediye başkanıydım. Parti ankete baktı, kararını verdi. Beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam. Sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım el vermiyor.’