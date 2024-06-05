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Çanakkale'de korkutan yangın: Ormanlık alana ilerliyor

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#Çanakkale#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 15:04

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan anız yangını, tarım arazisi ile ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çamlıca köyü Yangın Gözetleme Kulesi'nden, saat 14.00 sıralarında Çıplak köyü TİGEM mevkisindeki bir tarladan duman yükseldiği bildirildi. Bunun üzerine İntepe (Troya Milli Parkı) İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Çanakkalede korkutan yangın: Ormanlık alana ilerliyor

Orman ekipleri, 5 dakika içinde alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin bir anızdan başlayarak rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiği belirlendi. Büyüyen alevler Çanakkale-İzmir kara yolunu aşıp, Gökçalı köyündeki bir tarım arazisi ve ormana sıçradı.

Çanakkalede korkutan yangın: Ormanlık alana ilerliyor

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Bölgeye takviye olarak Dardanos mevkisinde konuşlu 2 yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde konuşlu toplam 6 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 5 itfaiye aracı, 192 personel ve su tankerleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkalede korkutan yangın: Ormanlık alana ilerliyor

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#Çanakkale#Orman#Yangın

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