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Çanakkale’de korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Biga#Yangın
Çanakkale’de korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 23:47

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken, 2 evde ise hasar oluştu.

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Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer köyünde bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 ev de hasar oluştu.

Kemer köyünde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yangının kontrol altına alındığını, can kaybının olmadığı ve bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Çanakkale#Biga#Yangın

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