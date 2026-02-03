×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de korkunç olay! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Çan#Cinayet
Çanakkalede korkunç olay Oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 12:08

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Muzaffer E. (68), kendisine olan altın borucunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan E.'yi (42) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, dün Çan ilçesinde İstiklal Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Erkan E., bir süre önce babası Muzaffer E.'den geri iade etmek üzere bir miktar altın aldı. Ancak aradan geçen sürede Erkan E. altın borcunu ödemedi. Bu nedenle Muzaffer E. ile oğlu Erkan E. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Muzaffer E. eline aldığı bıçak ile oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçakladı. Erkan E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Muzaffer E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınŞişlide iş insanının şüpheli ölüm Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulunduŞişli'de iş insanının şüpheli ölüm! Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Çan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!