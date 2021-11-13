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Çanakkale'de korkunç olay! Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

#Çanakkale#Cinayet#Nilgün Akman Sümer
Çanakkalede korkunç olay Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale’de Nilgün Akman Sümer (60) ile eşi Süha Sümer (62), oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. (36) tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı’nın 4'üncü katında meydana geldi. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CHP'Lİ ESKİ VEKİL İSMAİL ÖZAY'IN BALDIZI

Nilgün Akman Sümer’in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay’ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#Çanakkale#Cinayet#Nilgün Akman Sümer

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