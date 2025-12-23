×
Çanakkale'de korkunç olay! Eski karı koca silahla vurularak öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 09:09

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yeni boşanan Barış Tekebaş (23) ile Duygu Karabaş (23) silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki arazide inşaat vinçleri bulunan R.Ş. (46) ile yan taraftaki yediemin otoparkında çalışan eski çalışanı Barış Tekebaş (23) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın boşanma davaları yeni sonuçlanan bir yıldır ayrı yaşadığı eski eşi Duygu Karabaş'ı (23) silahla vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çanakkalede korkunç olay Eski karı koca silahla vurularak öldürüldü

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Edremit Caddesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde Barış Tekebaş ve Duygu Karabaş'ın ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli R.Ş'nin Ahmetçe köyü kırsalındaki bir barakada suç aletiyle birlikte yakalandığı kaydedildi.

#Çanakkale#Ayvacık#Cinayet

