Çanakkale'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale- Lapseki karayolu üzerindeki Özbek kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametine giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Murat Türkeş yönetimindeki 17 AY 829 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Ömer Gezgen (31) yönetimindeki 17 GH 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklet hurdaya dönerken, sürücüler ile motosikletin arkasındaki Harun Engin (27) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ömer Gezgen ile Harun Engin ve Murat Türkeş'i yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Ömer Gezgen ile Prof. Dr. Murat Türkeş ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Harun Engin ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Ömer Gezgen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan arun Engin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Prof. Dr. Murat Türkeşin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen ekiplerce otomobil ile motosikletin parçaları yoldan kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.