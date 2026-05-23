Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çanakkalede korkunç kaza 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 18:42

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Biga ile Bandırma arasındaki Osmaniye köyü yakınlarında A.Ö'nün (26) kullandığı 06 BA 4644 plakalı otomobil ile E.Y. (76) idaresindeki 26 GR 669 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, E.K. (69), N.Y. (73) ve E.Y. hayatını kaybetti, A.Ö. ve B.K.Ö. (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

