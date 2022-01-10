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Çanakkale'de katliam gibi kazada yeni detay...

#Çanakkale#Trafik#Kaza
Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR’a çarpan otomobildeki 3’ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hız kadranının 230’da takılı kaldığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden İlknur Arslan’ın, arkadaşları Eda ve Damla ile çektiği fotoğrafı ise sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş’ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü.

Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay...

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. TIR şoförü Taha Kurtoğlu ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İYİ Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi.

Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay...

Genç kızların ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gördükleri, İlknur Arslan'ın 4'üncü sınıf, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın ise 2'nci sınıf öğrencisi oldukları belirtildi.

SON PAYLAŞIMLARI EĞLENCE MEKANINDAN

Biga’daki kampüste öğrenim gören İlknur Arslan, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın dün gece Çanakkale’de bir eğlence mekanında eğlendikleri, kendilerini almaya gelen Birkan Gugul ve Hasan Tahsin Ergün ile dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği belirtildi. İlknur Arslan’ın, arkadaşları Eda ve Damla ile eğlence mekanında çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay...


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SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan otomobil sürücüsü Birkan Gugul’ün cenazesi, öğlende Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camisi'ne getirildi. Gugul, burada kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay...

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Hasan Tahsin Ergün'ün de ikindide beldede toprağa verileceği, İlknur Arslan'ın cenazesinin Aydın'a, Eda Ertekin'in Tekirdağ'a ve Damla Aytaş'ın cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.

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ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden kazada hayatını kaybeden 3 öğrenci için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri; İlknur Arslan, Damla Aytaş ve Eda Ertekin geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmişlerdir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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#Çanakkale#Trafik#Kaza

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