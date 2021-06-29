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Haber Giriş: 29.06.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de karaya vurdu! Şaşkına çeviren görüntü

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, telef olan ölü yunus karaya vurdu.

İlçe merkezi ile Çamburnu bölgesi arasındaki Esenyurt Parkı'nın sahil bölümünde yürüyüş yapan Hasan Hüseyin Tor, kıyıda bir balığın hareketsiz olduğunu gördü.

Yanına gittiğinde bunun bir yunus olduğunu gören Tor, balığın bulunduğu yerden kaldırılması için belediye ekiplerine bilgi verdi.

Çanakkalede karaya vurdu Şaşkına çeviren görüntü

Tor, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözlerinden birinin altında delik izi bulunan yunusun, zıpkınla vurulmuş olabileceğini ifade etti.

Bölgede yıllardır kıyı balıkçılığı yapan Bahri Öden ise yunusu görünce çok üzüldüğünü belirterek, "1,5 ay önce de 100-150 kilogram civarında bir yunus gördük. Baştan yaralı zannettik. O yunus da aynı şekilde aynı yerden vurulmuştu. Bulunduğu yerde martılara yem oldu gitti. Böyle yapmayın, bizleri de üzmeyin." dedi.

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