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Gündem
Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu

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Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu
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ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünen kentin simgeleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkalede kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu
Çanakkale'de dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede kentin tamamını beyaza bürüdü. Bugün ise kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Beyaza bürünen Truva Atı, Dur Yolcu, Kilitbahir Kalesi, Saat Kulesi, Çanakkale Savaşları'nda kullanılan tarihi top gibi kentin simgeleri seyri doyumsuz güzel görüntüler oluşturdu.
Çanakkalede kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu

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