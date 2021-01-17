Denize sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki kent merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼ksek kesimler ve birÃ§ok ilÃ§e iki gÃ¼ndÃ¼r aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle beyazÂ bir tabloya bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Biga, Ã‡an, Yenice, BayramiÃ§ ve AyvacÄ±k ilÃ§elerinde eklili oldu. Kent merkezinin yÃ¼ksek kesimlerindeki kÃ¶yler de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle beyaz bir tabloya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.ÂÃ‡anakkale-Ã‡an karayolu Ã¼zerindeki KirazlÄ± kÃ¶yÃ¼ ve yakÄ±nÄ±ndaki Balaban mevkisi karla kaplandÄ±. Ormanlardaki aÄŸaÃ§larÄ±n dallarÄ±nda kar kÃ¼tleleri birikti. KarayollarÄ± ekipleri, kar yaÄŸÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu noktalarda sabaha dek tuzlama veÂ kar kÃ¼reme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Bu sayede Ã‡anakkale'de kar nedeniyle kapanan yol olmadÄ±.Â Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Ã‡anakkale'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde ve bazÄ± ilÃ§elerinden halen devam ediyor.Â