Çanakkale’de kar yağışı başladı

Bugün yağması beklenen kar yağışı, Çanakkale'de başladı. Öğle saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimleri ile Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde yağan kar, etkisini sürdürüyor. Ayvacık ilçesinde kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.



Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kar yağışını vatandaşlar evlerinin camlarından izleyebildi. Alışveriş için sokağa çıkanlar, kısa süreliğine karın mutluluğunu yaşadı. Bazı çocuklar da evlerinin bahçesine çıkarak oynadı.



Son tahminlere göre, bu akşam ve yarın Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.