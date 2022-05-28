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Çanakkale'de kan donduran kadın cinayeti! Başına kürekle vurarak öldürdü, gözlerini oydu

#Çanakkale#Kadın Cinayeti#Türkan Demir
Çanakkalede kan donduran kadın cinayeti Başına kürekle vurarak öldürdü, gözlerini oydu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Türkan Demir, akrabası olan Hakkı Elalmış tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken gözaltına aldı.

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Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

KÜREKLE KAFASINA DEFALARCA VURDU, GÖZLERİNİ OYDU

Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle kadının kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözüne dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

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Çanakkalede kan donduran kadın cinayeti Başına kürekle vurarak öldürdü, gözlerini oydu
Türkan Demir - eşi Abdullah Demir

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Türkan Demir'in cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KADININ EŞİNİ TESELLİ EDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Elalmış’ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkalede kan donduran kadın cinayeti Başına kürekle vurarak öldürdü, gözlerini oydu

Abdullah Demir (Solda) - Hakkı Elalmış (Sağda)

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#Çanakkale#Kadın Cinayeti#Türkan Demir

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