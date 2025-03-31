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Çanakkale'de kafa kafaya facia: 3 can kaybı, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Çanakkale#Bayramiç
Çanakkalede kafa kafaya facia: 3 can kaybı, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 06:19

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunda meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki 17 FC 707 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, araçtaki Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkalede kafa kafaya facia: 3 can kaybı, 1 yaralı

Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybekoğlu, olay yerine gelen ambulansla sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Çanakkale#Bayramiç

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