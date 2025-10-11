×
Çanakkale'de kadın cinayeti! Eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürdü

#Kadın Cinayeti#Çanakkale#Ezine
Çanakkalede kadın cinayeti Eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 14:58

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ferdi A., eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Ferdi A. yakalanarak gözaltına alındı.

Ferdi A., sabah saatlerinde eşi Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Ferdi A., eşi Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife A., kurtarılamadı.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Ferdi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

