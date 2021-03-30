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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

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Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE’de düzenlenen operasyonda satışa hazır 19 bin 380 adet doldurma sigara ve 41 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ü. adlı şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır 19 bin 380 adet doldurma sigara ve 41 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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