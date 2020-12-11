Çanakkale’de kaçak sigara denetimi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan denetimlerde, her birinde 200 adet bulunan 23 kutu doldurma sigara, 2 paket içerisinde 20 adet bulunan doldurma sigara ve 3 kilo 900 gram sarmalık kıyılmış tütüne el koyuldu.

İş yeri sahibi G.A., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.