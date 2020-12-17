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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de, kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı

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Çanakkale'de, kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Akköy köyü sınırlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları İ.A., U.K. ve S.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi. Jandarmada işlemleri devam eden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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