MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi
GeriGündem Çanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Çanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE’de iki iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerinde yapılan denetimlerde ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan 500 ml’lik kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi. Solüsyonlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haklarında yasal işlem yapılan S.S. ve C.S., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle