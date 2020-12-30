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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

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Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi
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ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom uygulamaları üzerinden 436 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimleri sürdürüyor. Jandarma Trafik ekipleri, 11 farklı okulda 436 öğrenciye, EBA ve ZOOM programı üzerinden trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.

Çanakkalede jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

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