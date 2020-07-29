Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gelibolu-Keşan karayolunda meydana geldi. Keşan’dan Gelibolu ilçesine giden Ömer Şen’in (39) kullandığı 59 AAH 650 plakalı minibüsle Oktay Bıdık (40) yönetimindeki 34 ED 2841 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada 59 AAH 650 plakalı içinde yolcu olarak bulunan Engin Ezer (42) ile diğer araçtaki sürücü Oktay Bıdık ve yolcular Damla Bıdık (17), Rüzgar Bıdık (2) ile Güladiye Bıdık (37) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralılardan Oktay Bıdık’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavileri ayakta yapıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.