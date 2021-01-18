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Gündem
Cemhan ŞEN/DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de iğrenç olay! Apartman görevlisi yakalandı...

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Çanakkale'de iğrenç olay! Apartman görevlisi yakalandı...
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Çanakkale'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen apartman görevlisi H.E. (43), polis tarafından yakalandı.

Taciz olayları, geçen salı günü Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşandı. Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralılarla bir kişi tarafından elle taciz edildi. Kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü. Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden 

şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.

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