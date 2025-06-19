Çanakkale'de icra müdürüne 'rüşvet'ten tutuklama

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Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çan İcra Müdürü Mehmet K.'nin icra dosyası olan vatandaşlardan dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak vaadi ile maddi menfaat temin ettiği yönünde ihbarlar sonrası harekete geçti. Çalışmalar sonucu Mehmet K.'nin icralık olan vatandaşlardan T.D. aracılığıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi. Ekipler, önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda icra müdürü Mehmet K. ve T.D., gözaltına alındı. Öte yandan 'rüşvet'ten elde edildiği tespit edilen paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanırken, T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.