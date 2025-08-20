×
Çanakkale'de her yer griye döndü! Bir tek orası yemyeşil kaldı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 10:48

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki gün boyunca süren orman yangınında bir tek ceviz bahçesi yanmadı. Her yerin griye döndüğü ormanda bahçe yemyeşil kaldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında, sahibi tarafından etrafı temizlenen ceviz bahçesi yemyeşil kaldı.

GRİYE DÖNEN BÖLGEDE YEMYEŞİL KALDI

Her yerin griye döndüğü bölgede kalan yemyeşil ceviz bahçesi görenlerin yüreğini ferahlandırdı. Havadan kaydedilen görüntüler de bahçe bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Çıkan orman yangınında Ilgardere köyünde bir çiftçinin ceviz bahçesinin etrafına yol açarak temizlediği için yangından etkilenmediği görüldü.

