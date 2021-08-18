Ã‡anakkaleâ€™de saÄŸlÄ±k ekipleri, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra ilÃ§e, belde, kÃ¶y ve mahalleler ile mevsimlik iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tarlalarda, sanayi kuruluÅŸlarÄ±nda, Pazar yerlerindeÂ aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kent merkezinde kordon boyuna kurulan Ã§adÄ±rda, Ezine ilÃ§esinde iseÂ kapalÄ± pazar yeri giriÅŸinde oluÅŸturulan aÅŸÄ± noktasÄ±nda vatandaÅŸlar randevu almadan aÅŸÄ± oluyor. Ezine Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Simay Karaca, aÅŸÄ± ekibiyle birlikte her pazartesi gÃ¼nÃ¼ pazar yeri giriÅŸinde aÅŸÄ± uygulamasÄ±na devam ediyor. GÃ¼nde ortalama 300 kiÅŸi randevusuz olarak aÅŸÄ±lanÄ±yor. PerÅŸembeÂ gÃ¼nleri de Geyikli beldesi pazar yeri zabÄ±ta noktasÄ±ndaki aÅŸÄ± noktasÄ±ndaÂ vatandaÅŸlar randevusuz aÅŸÄ± olabiliyor.Â



Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerininÂ aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarda, hedeflenen kitlenin yÃ¼zde 85,3'Ã¼ aÅŸÄ±landÄ±. Kentte yaklaÅŸÄ±k 329 bin kiÅŸi iki doz aÅŸÄ±sÄ±nÄ± olurken, yaklaÅŸÄ±k 54 bin kiÅŸiye de birinci doz aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. AÅŸÄ± takvim sÃ¼recinde il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlere yapÄ±lan aÅŸÄ±larla birlikte kente yapÄ±lan aÅŸÄ± sayÄ±sÄ± 800 bini geÃ§ti.Â Ã‡anakkale, birinci doz aÅŸÄ± oranÄ±yla TÃ¼rkiye'nin aÅŸÄ± haritasÄ±ndaÂ MuÄŸla'nÄ±n ardÄ±ndanÂ mavi renge dÃ¶nen ikinci kent oldu.





'BU KÃ–TÃœ GÃœNLERÄ° AÅžMAKTA TEK Ã‡AREMÄ°Z AÅžI'



Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Opr. Dr. GÃ¶khan BaÅŸtÃ¼rk,Â halkÄ±n aÅŸÄ±ya yoÄŸun ilgi gÃ¶stermesi ve saÄŸlÄ±k personelinin Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kent olarak aÅŸÄ±da baÅŸarÄ±yÄ± yakaladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Opr. Dr. BaÅŸtÃ¼rk, bugÃ¼ne kadar 800 bin doz aÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve hedef kitle iÃ§in yÃ¼zde 85â€™in Ã¼zerinde aÅŸÄ± performansÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Biz bu aÅŸÄ±yÄ± sahada etkin Ã§alÄ±ÅŸarak gerÃ§ekleÅŸtirdik. YaÅŸlÄ± ve engelli bakÄ±m merkezleri, mevsimlik tarÄ±m iÅŸÃ§ileri, talep eden tÃ¼m sanayi kuruluÅŸlarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ve vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kalabalÄ±k olduÄŸu her yere aÅŸÄ±yÄ± ulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡anakkale mavi renge ulaÅŸan ilk illerimizden bir tanesi. Bu baÅŸarÄ±ya 18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun ilgisi ve saÄŸlÄ±k personelimizin etkin performansÄ±yla ulaÅŸtÄ±k.Â Åžu anda aÅŸÄ±yÄ± 15 yaÅŸ Ã¼zerine yapabiliyoruz. BazÄ± Ã¶zel durumlarda 12 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ne de etkin olarak uygulayabiliyoruz. Ã–zellikle genÃ§lerimizin bu aÅŸÄ± olayÄ±na verdiÄŸi destek Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri aÅŸmakta aÅŸÄ± bizim tek Ã§aremiz. Maske, mesafe ve temizlikle birlikte aÅŸÄ±yla bu hastalÄ±ktan etkin ÅŸekilden kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HalkÄ±mÄ±zaÂ ve saÄŸlÄ±k personelimizeÂ desteklerindenÂ dolayÄ± bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.



'AÅžI OLMAYAN VATANDAÅžLARA TEK TEK ULAÅžTIK'



Ã‡anakkale'de aÅŸÄ± olmakta tereddÃ¼t eden vatandaÅŸlara tek tek ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da aktaran Opr. Dr. GÃ¶khan BaÅŸtÃ¼rk, "Ã‡anakkale halkÄ±ndan aÅŸÄ± olmaktan tereddÃ¼t edenlere biz tek tek ulaÅŸarak aÅŸÄ±nÄ±n etkinliÄŸini, aÅŸÄ±nÄ±n bu konudaki Ã¶nemini ve gerekirse bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarla nasÄ±l desteklendiÄŸini anlattÄ±k. YoÄŸun bakÄ±mlarda ve hastanelerde yatanlarÄ±n Ã§oÄŸu aÅŸÄ±sÄ±z vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z. Bu konuda halkÄ±n bilinÃ§li olmasÄ± iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. Onlardan da bu desteÄŸi gÃ¶rdÃ¼k. Bundan sonra desteklerinin devamÄ±nÄ± bekliyoruz. Biz vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n aÅŸÄ±ya talep ettiÄŸi her yere gidiyoruz. Elimizden geleni yapÄ±yoruz. AÅŸÄ±ya ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in gerekli ekiplerimizi kurduk. Saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Tabi ki ekiplerimiz cefakÃ¢rca Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama halkÄ±mÄ±zdan da aÅŸÄ±ya talep geldikÃ§e en Ã¼cra kÃ¶y, en Ã¼cra ev gÃ¶zetmeden ekiplerimizi sahaya sÃ¼rÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.





'OKULA GÄ°DÄ°NCE ARKADAÅžLARIMA AÅžI OLMALARINI TAVSÄ°YE EDECEÄžÄ°M'



BayramiÃ§ Mesleki ve TeknikÂ Anadolu Lisesi 12'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Sezai Ã–zdemir ise aÅŸÄ± olmaya geldiÄŸini belirterek, "AÅŸÄ± olmayÄ± da Ã§ok istiyordum. 12 yaÅŸ Ã¼zeri de aÅŸÄ± olmaya baÅŸladÄ±. 16 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, aÅŸÄ±mÄ± da oldum. Åžu anda zaten TÃ¼rkiyeâ€™de aÅŸÄ±lama oranÄ±nda ikinci sÄ±radayÄ±z. 12 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ndeki kiÅŸileri de aÅŸÄ± olmaya davet ediyorum. Åžu ana kadar hiÃ§bir aÄŸrÄ±m veya ÅŸikayetim yok. Okuluma gidince arkadaÅŸlarÄ±ma aÅŸÄ± olmalarÄ±nÄ± tavsiye edeceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.



'DEVLETÄ°MÄ°Z CANLA BAÅžLA HALKIN SAÄžLIÄžI Ä°Ã‡Ä°N MÃœCADELE VERMEKTE'



OÄŸlunu okula baÅŸlamadan Ã¶nce koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± olmaya getirdiÄŸini belirten Hasan Ã–zdemir ise, "OÄŸlum Covid-19 aÅŸÄ±sÄ± oldu. HastalÄ±ÄŸÄ± bulaÅŸtÄ±rmamak adÄ±na. TÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ± olmasÄ±nÄ± isterim. Devletimizden Allah razÄ± olsun. Devletimiz canla baÅŸlaÂ halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele vermekte. Allah razÄ± olsun" diye konuÅŸtu.

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