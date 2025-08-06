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Çanakkale'de görüldü! Balıkçıların oltasına 6 metrelik köpek balığı takıldı

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#Çanakkale#Köpek Balığı#Gökçeada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 15:59

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı takıldı.

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Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, bir hafta önce balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizde dev bir balık olduğunu gördü. Yüzeye yaklaşan balığın yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar, şaşkınlık yaşadı. Özdemir ve arkadaşları daha sonra balığı oltadan kurtararak tekrar doğal ortamına bıraktı.

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#Çanakkale#Köpek Balığı#Gökçeada

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