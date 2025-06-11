Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi; 23 tutuklama

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Çanakkale genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. M.K. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı suç örgütünün, ayarladıkları tekneler aracılığıyla İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde mayıs ayında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 kaçak göçmen yakalanırken, 7 şüpheli tutuklandı.

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Ayrıca suç örgütünün bu faaliyetlerden 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Öte yandan, devam eden çalışmalar sonucunda 2 Haziran’da Çanakkale merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 tekne ve 11 araca el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise tutuklandı.