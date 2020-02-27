Son dakika haberler... Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot karaya oturdu

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.

Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

SEFERLERDE YENİ İPTALLER

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 14.00'teki Bozcaada-Geyikli ve 15.00'teki Geyikli-Bozcaada seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00 seferinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği bildirildi. Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan karşılıklı ikişer sefer, fırtına dolayısıyla programdan kaldırıldı.