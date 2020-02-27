Çanakkale'de fırtına sebebiyle bazı ada seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi'nde etkisini arttıran fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferlerini iptal etti.

Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.



