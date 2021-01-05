Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari S.D.'yi Çan ilçe merkezinde bir akrabasının evinde yakaladı. Bu kişiye yardımcı oldukları öne sürülen B.K., A.K. ve H.D. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D., Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.