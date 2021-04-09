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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı

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Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı

Çanakkale'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli zabıt katibi, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru için gözaltı kararı verildi. Polis, 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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