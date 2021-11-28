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Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' iptali

#ÇANAKKALE#Hava Durumu#Ege Denizi
Çanakkalede feribot seferlerine fırtına iptali

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli için planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, ve 19.00 ile Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.

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#ÇANAKKALE#Hava Durumu#Ege Denizi

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