Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

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Meteoroloji'nin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos uyarısının ardından Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki birçok feribot seferini iptal etti. Firmadan yapılan duyuruda, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında yalnızca Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 11.00 feribot seferleri yapılacak. Bu hattaki 1 Nisan tarihli bütün tarifeli seferler de iptal edildi.

Bozcaada-Geyikli hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 18.00'deki feribot seferleri yapılacak. Bu hatta da 1 Nisan tarihli tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.