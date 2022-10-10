Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de feci ölüm! Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs yanarak can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Tüp#Yangın
Çanakkalede feci ölüm Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs yanarak can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 21:22

Çanakkale’nin Çan ilçesinde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, bu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yangın, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye
ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi... Erdoğan müjdeleri açıkladı: Öğrencilere ulaşım, esnafa yeni destek paketiSon dakika: Kabine Toplantısı sona erdi... Erdoğan müjdeleri açıkladı: Öğrencilere ulaşım, esnafa yeni destek paketiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş CNN TÜRKte...Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş CNN TÜRK'te...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Tüp#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut

BAKMADAN GEÇME!

Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut