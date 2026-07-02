×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Ezine#Trafik Kazası
Çanakkalede feci kaza Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 08:16

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü müzisyen Güray Saygılı (43), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli köyü yakınlarda meydana geldi. Ayvacık’ta bir düğünde müzisyenlik yapan Güray Saygılı, iş bitiminde otomobiliyle yola çıktı.

Saygılı’nın kontrolünü yitirdiği 17 RH 570 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Saygılı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Günay Saygılı’nın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınUydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı: Saldırı sanılandan büyük İran bunu nasıl başardı ‘Bu büyük bir tuzak’Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı: Saldırı sanılandan büyük! İran bunu nasıl başardı? ‘Bu büyük bir tuzak’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Ezine#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!