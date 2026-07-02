Çanakkale'de feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İpek YAVAŞ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 08:16
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü müzisyen Güray Saygılı (43), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli köyü yakınlarda meydana geldi. Ayvacık’ta bir düğünde müzisyenlik yapan Güray Saygılı, iş bitiminde otomobiliyle yola çıktı.
Saygılı’nın kontrolünü yitirdiği 17 RH 570 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, Saygılı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Günay Saygılı’nın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinEn güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.