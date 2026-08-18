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Çanakkale'de feci kaza! Kamyon bariyerlere çarptı: 2 can kaybı

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#Çanakkale#Trafik Kazası#Kamyon
Çanakkalede feci kaza Kamyon bariyerlere çarptı: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:34

Çanakkale'den Lapseki istikametine seyir halinde olan bir kamyon bariyerlere çarptı. Korkunç kazada kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki istikametine seyir halinde olan 35 BYJ 334 plakalı kamyon Umurbey kavşağını geçtikten sonra Lapseki karayolu üzerinde 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere süratle çarptı. Bariyerlere adeta ok gibi saplanan kamyonun ön tarafı tamamen paramparça oldu.

Ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından Umurbey kavşağı girişinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı otoyolu kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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#Çanakkale#Trafik Kazası#Kamyon

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